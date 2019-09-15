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فن

ماجد المصرى يشارك جمهوره بـ صورة من جائزة افضل ممثل بـ الفضائيات العربية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:28 ص
ماجد المصرى
ماجد المصرى
محمد بدران
نشر ماجد المصرى صورة جديدة له من مهرجان الفضائيات العربية عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق ماجد المصرى على الصورة قائلا: "جائزة افضل ممثل عن مسلسل زلزال شكرا لتصويت الجمهور المحترم وربنا مايحرمنى منكم".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الف مبروك - من نجاح لنجاح - تستاهل كل خير - دور تاريخى - على وضعك يانجم - حياتي".

يذكر ان اخر اعمال ماجد المصرى مسلسل "بحر" الذى يُعرض حاليا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

ماجد المصرى يشارك جمهوره بـ صورة من جائزة افضل ممثل بـ الفضائيات العربية

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