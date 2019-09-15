ضمن مبادرة حياة كريمة.. 400 فرصة تدريبية لذوى الاحتياجات الخاصة بأسيوط

أعلنت مديرية القوى العاملة بأسيوط عن توفير 400 فرصة تدريبية لذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وذلك تمهيدًا لتوفير فرص عمل ملائمة لهم بمختلف مجالات القطاع الخاص وذلك تحت رعاية ودعم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة بمختلف القطاعات وفقًا لنسبة 5 % بعد تأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل.



وأكد محافظ أسيوط على دور مديرية القوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني في صقل خبرات وقدرات الشباب وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لخوض دورات تدريبية في مجالات الكمبيوتر والمهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل تتناسب مع ظروفهم الخاصة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.



وأشار حازم على وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط إلى أن المديرية وفرت 400 فرصة تدريبية على مختلف الحرف والمهن للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال شهر أكتوبر القادم على أن يتم تسجيل بيانات من يرغب في الاشتراك بالدورة في أقرب مكتب عمل بمختلف المراكز حتى يتسنى حصر الأسماء وتوزيعها على مراكز التدريب المخصصة لهم حيث تم تكليف على سيد مدير إدارة المتابعة بالمديرية بالإشراف على المبادرة ومتابعة عمليات الحصر والتسجيل بمكاتب العمل وبدء الدورة التدريبية بمختلف مراحلها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.