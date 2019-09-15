المصري يستهل مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ماليندي بطل زنجبار

يستهل فريق المصري البورسعيد مشواره في بطولة الكونفدرالية اليوم، الأحد، بمواجهة نظيره ماليندي بطل زنجبار، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.



ويسعى المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، قبل خوض لقاء العودة في مصر.



وقال إيهاب جلال، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بطل زنجبار، إنه استعد لمباراة ماليندي، من خلال المعسكر المغلق الذي أقامه في بورسعيد، قبل السفر إلى زنجبار.



وكان إيهاب جلال أعلن قائمة المصري لمواجهة بطل زنجبار، والتي ضمت 21 لاعبًا كالتالي:



في حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.



خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عبد الناصر دي ماريا، عمر كمال عبد الواحد.



خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، شيخ موكورو، ايزي ايميكا، إسلام عطية، حسن علي، سعيد سينبري، حسين رجب.



خط الهجوم: أوستين أموتو، محمود وادي.