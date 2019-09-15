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أخبار العالم

الرئيس الجزائري المؤقت يعفي الأمين العام للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من مهامه

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:00 م
الرئيس الجزائري المؤقت
الرئيس الجزائري المؤقت يعفي الأمين العام للهيئة العليا لمراق
دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، في خبر عاجل لها، بأن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أعفى الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من مهامه.

ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب.

كما قام بن صالح بتعيين محمد شرفي، رئيسا للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر.

وقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب، بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.

وجاء التوقيع بعد استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رئيس الدولة حولهما، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

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