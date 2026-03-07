إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بترعة بملوي

شهد الطريق الزراعي " القاهرة – أسوان" بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص ، مما أدى إلى انقلاب الأخيرة في إحدى الترع الجانبية المبطنة، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص تابعة للمركز الإقليمي لنقل الدم.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين أن قوة الاصطدام أدت إلى انحراف السيارة الميكروباص عن مسارها وانقلابها داخل "الترعة الجانبية" الموازية للطريق الزراعي

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات المجهزة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة،

فيما أكدت التقارير الأولية أن حالاتهم مستقرة وتخضع للملاحظة.

الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث

انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ملوي إلى مكان الواقعة، حيث تم الاستعانة بـ "الونش" لانتشال سيارة نقل الدم من المجرى المائي وتسيير حركة المرور على الطريق الزراعي منعاً للتكدس.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، فيما تم التحفظ على السيارتين تحت تصرف الجهات المعنية.