هتخلص شغلك بكل سهولة.. أفضل 5 تطبيقات آلة حاسبة لنظام Windows10

كما نصح الموقع التقني باستخدام حاسبة Super Calculator، حيث يمكنك تنفيذ عدد من العمليات الحسابية المفيدة التي تشمل وظائف علمية مختلفة، بما في ذلك الوظائف الشائعة مثل الجيب وجيب التمام والمماس والقيم الأسية وPi.







تدعم Super Calculator أيضًا إدخال القيم الكسرية ويمكنك حتى وضع التعبيرات المتعلقة بالمعامل للعثور على القيم المطلقة لبعض التعبيرات.

ثم تأتي حاسبة Calc Pro HD التي يمكنك الحصول عليه على Windows 10 والتي تأتي مع جميع الميزات الضرورية.







تأتي Calc Pro HD مزودة بواجهة سهلة الاستخدام لمساعدتك في العمل مع أنواع مختلفة من العمليات الحسابية، والتي تشمل الحسابات الأساسية، والحسابات المالية، والحسابات الإحصائية التي تعمل مع الرسوم البيانية، وتحويل الوحدات والعملة وكل شيء إلى حد كبير.

نحتاج جميعًا إلى إجراء بعض العمليات الحسابية إما في مكان العمل أو في المنزل، وفي معظم الحالات، نعتمد على آلة حاسبة بسيطة وتقليدية لهذا الغرض.ومن غير المريح بالنسبة لمعظم الناس الخروج من التطبيق الذي يعملون عليه والتحول إلى تطبيق الحاسبة المتاح لنظام التشغيل "ويندوز" Windows، بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون تطبيق الحاسبة المتاح على ويندوز Windows هو الخيار الأفضل للمجال الذي يعمل به المستخدمون.وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "هاة تو شاوت ميديا" التقني قائمة بأفضل تطبيقات الحاسبة لجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 والمتوفر على متجر مايكروسوفت Microsoft.وجاءت حاسبة Calculator X8 على رأس القائمة كأفضل تطبيق حاسبة لـ Windows 10 Desktop مع الآلة الحاسبة القياسية والعلمية، حيث يمكنك العثور على جميع الوظائف المفيدة التي قد تحتاجها تقريبًا، ومثل حاسبة Windows، يمكن أن تأخذ الحاسبة X8 تعبيرات كاملة كمدخلات وحلها من أجلك.ويأتي تطبيق حاسبة علمية رائع آخر لنظام Windows 10 Desktop هو Naturplay Calculator.Naturplay Calculator يختلف قليلًا عن جميع الآلات الحاسبة العلمية الأخرى، التي قد تصادفك؛ حيث تم تحسين Naturplay Calculator لشرح الأشياء والمسائل، حيث سيتم تكبير جميع الحسابات وسيتم عرضها بعبارات بسيطة يمكن للجميع فهمها.وإذا لم تكن بحاجة إلى جميع الميزات المتميزة المتوفرة في Calc Pro HD، فإن Calculator² هو إصدار متشعب من تطبيق Calc Pro HD، ويوفر مجموعة من الميزات التي ستحتاجها لمهامك اليومية.على الرغم من أنه لا يأتي مع خيار إنشاء الرسوم البيانية من وظائف مختلفة، إلا أنه يمكنك تنفيذ الكثير من العمليات الأخرى داخل Calculator² إلى جانب الحسابات الأساسية والعلمية، يمكنك أيضًا إجراء العمليات الحسابية المتعلقة بالبرمجة، حيث يمكنك التعامل بسهولة مع أنظمة الأرقام المختلفة ورموز ASCII التي سيجدها معظم المبرمجين في متناول يدي.