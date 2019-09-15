وزير الخارجية يتسلم رسالة للرئيس السيسي من نظيره الكيني

تسلم وزير الخارجية، سامح شكري اليوم "الأحد"، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، تتعلق بالقضايا ذات المشترك ، والتنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار فى شرق أفريقيا، وقضايا السلم والأمن في أفريقيا وتنشيط التجارة على المستوى الثئنائي والقاري.





صرح بذلك وزير الخارجية - خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيرته الكينية مونيكا جوما الذي عقد اليوم الأحد، في ختام جلسة المباحثات التي عقدت بمقر وزارة الخارجية.





وأعرب الوزير شكري عن ترحيبه بنظيرته الكينية فى زيارتها الحالية لمصر ..منوها بالعلاقات التى تربط بين الرئيسين : عبد الفتاح السيسي ، والرئيس الكيني كينياتا ، والتنسيق السياسي بينهما لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية .



