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مرأة

بـ فستان قصير.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:05 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة درة ستورى جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت فيها بإطلالة مثيرة تعبر عن جمالها، ارتدت بها فستانا أسود كت وفوق الركبة وحذاء بكعب عالى باللون الأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مما أضاف شكل رائع لإطلالتها.

وأكملت إطلالتها بحلق أنيق يضيف لمسة جميلة لأنوثتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود والبنى لإظهار جمال عيونها مما أعطى لمظهرها جمال وأناقة.

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