الجميل.. كرم جابر بصحبة شيكو في حفل زفاف هنا الزاهد

نشر الفنان والمصارع العالمي كرم جابر صورة جديدة له بصحبة الفنان شيكو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".





ظهر كرم جابر وشيكو خلال حفل زفاف الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد الذي أقيم الجمعة الماضي، بحضور نجوم الفن والإعلام".





وعلّق كرم جابر على الصورة قائلًا "شيكو الجميل" ولاقت إعجاب مُتابعيه ".





كان كرم جابر حقق العديد من البطولات والألقاب مع منتخب المصارعة، وأبرزها ذهبية أوليمبياد لعام 2004، وفضية أوليمبياد لندن 2012.



