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فن

الجميل.. كرم جابر بصحبة شيكو في حفل زفاف هنا الزاهد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:12 م
كرم جابر وشيكو
كرم جابر وشيكو
محمد بدران
نشر الفنان والمصارع العالمي كرم جابر صورة جديدة له بصحبة الفنان شيكو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهر كرم جابر وشيكو خلال حفل زفاف الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد الذي أقيم الجمعة الماضي، بحضور نجوم الفن والإعلام".

وعلّق كرم جابر على الصورة قائلًا "شيكو الجميل" ولاقت إعجاب مُتابعيه".

كان كرم جابر حقق العديد من البطولات والألقاب مع منتخب المصارعة، وأبرزها ذهبية أوليمبياد لعام 2004، وفضية أوليمبياد لندن 2012.

يُذكر أن كرم جابر شارك في مسلسل لمس أكتاف خلال السباق الرمضانى الماضي مع النجم ياسر جلال، وليلة هنا وسرور مع الفنان محمد إمام وياسمين صبري.
الجميل.. كرم جابر بصحبة شيكو في حفل زفاف هنا الزاهد

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