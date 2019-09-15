زى القمر .. نوال الزغبي تظهر بـ إطلالة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث ظهرت في إطلالتها وهي ترتدي قميصا أبيض.وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة وعلق بعضهم قائلا: " زي القمر ، كتيييير بحبك ، أجمل إطلالة، مساء الفل عليكي".الجدير بالذكر أن نوال الزغبي حققت نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم 3 أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الاغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".