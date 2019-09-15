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ثقافة

آخرهم لاعبو مانشستر سيتي.. نجوم الرياضة العالميين ينبهرون بعظمة الأهرامات.. صور

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:09 م
كؤوس مانشستر سيتي
كؤوس مانشستر سيتي
علاء المنياوي
استقبلت منطقة آثار الهرم مؤخرا زيارة وفد فريق مانشستر سيتي، وذلك ضمن جولة ترويجية لكأس الدوري الإنجليزي في مصر.

وكان أشرف محي مدير عام آثار الهرم، قد استقبل وفد الفريق، والذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية للكؤوس أمام الأهرامات.

ولم يكن وفد من لاعبي مانشستر سيتي أول نجوم الرياضة العالميين الذين زاروا الأهرامات، حيث سبقهم لاعب منتخب نيجيريا عبد الله شيهو Shehu Abdullahi، والذي زار الأهرامات علي هامش منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر يوليو الماضي.

وقال اللاعب حينها: أخيرا جاءت الفرصة لزيارة الأهرامات بعد أن أنهينا مهمتنا مع بعثة منتخب نيجيريا والفوز بالميدالية البرونزية فى أمم أفريقيا 2019.

وتابع على صفحته: جاء الوقت لنستريح ونستمتع بعجائب الدنيا في مصر، وهي البلد الجميل بتاريخها الثرى، وكانت فرصة عظيمة أن نكون هنا.

وحرص اللاعب خلال زيارته للأهرامات على التقاط الصور التذكارية، خاصة في منطقة البانوراما،كما حرص علي ركوب الجمل والتقاط الصور التذكارية من فوقه.

كذلك حرص حينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو علي زيارة منطقة الأهرامات في الجيزة، واستمع إلى شرح كامل للمنطقة الأثرية، واستمتع برؤية الأهرامات وتمثال أبو الهول.

كما نشر الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فريق بايرن ميونخ السابق قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية الماضية صورا خلال زيارته لأهرامات الجيزة برفقة زوجته وابنته، معلنا دعمه للجزائر قبل نهائي أمم أفريقيا 2019.

وفي يونيو الماضي زار اللاعب العالمي نونو جوميز الأهرامات مع لاعبي دوري بيبسيكو للمدارس، ليشهد فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين نادي بنفيكا البرتغالي ودوري بيبسيكو للمدارس.

كذلك شهد يونيو الماضي زيارة قام بها النجم البرتغالي مانيش للأهرامات، معبرا عن سعادته بمشاهدة هذا المعلم التاريخي والأثري العظيم.

وفي يونيو أيضا زار كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة خان الخليلي، مؤكدا سعادته برؤية هذه المعالم التاريخية.
آخرهم لاعبو مانشستر سيتي.. نجوم الرياضة العالميين ينبهرون بعظمة الأهرامات.. صور
آخرهم لاعبو مانشستر سيتي.. نجوم الرياضة العالميين ينبهرون بعظمة الأهرامات.. صور
آخرهم لاعبو مانشستر سيتي.. نجوم الرياضة العالميين ينبهرون بعظمة الأهرامات.. صور
آخرهم لاعبو مانشستر سيتي.. نجوم الرياضة العالميين ينبهرون بعظمة الأهرامات.. صور
آخرهم لاعبو مانشستر سيتي.. نجوم الرياضة العالميين ينبهرون بعظمة الأهرامات.. صور

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