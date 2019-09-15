على الحلوة والمرة.. رسالة مؤثرة من عماد متعب لـ مؤمن زكريا قبل سفره للعلاج فى ألمانيا

وجه عماد متعب نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب السابق رسالة دعم لـ مؤمن زكريا نجم الفريق قبل أيام من سفره إلى ألمانيا لبدء رحلته العلاجية.



ونشر عماد متعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة تجمعه بـ مؤمن زكريا في إحدى مباريات الفريق.



وعلق على الصورة: "في الحلوة والمرة معاه".



وأصدر الأهلي بيانا أوضح فيه موقف النادي من علاج اللاعب أمس وجاء فيه..



أكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج ، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه.



وحرص الخطيب على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.