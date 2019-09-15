ريهام أيمن بدون مكياج.. والجمهور: إيه الجمال ده

نشرت الفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها بدون مكياج.
وعلقت على الصورة قائلة: "يوم أحد سعيد على الجميع".
وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:
"وحشتينا جدا والله".
"ايه الجمال ده بس".
"صباح الفل يا أجمل ريهام انا بحبك جدا".
وعلقت على الصورة قائلة: "يوم أحد سعيد على الجميع".
وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:
"وحشتينا جدا والله".
"ايه الجمال ده بس".
"صباح الفل يا أجمل ريهام انا بحبك جدا".
"مش هترجعي تاني تبهرينا بشغلك".
الجدير بالذكر أن ريهام اعتزلت التمثيل منذ زواجها ب الفنان شريف رمزي ولم تعلن موعد عودتها حتى الآن.
الجدير بالذكر أن ريهام اعتزلت التمثيل منذ زواجها ب الفنان شريف رمزي ولم تعلن موعد عودتها حتى الآن.