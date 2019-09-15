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فن

ريهام أيمن بدون مكياج.. والجمهور: إيه الجمال ده

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:50 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها بدون مكياج.

وعلقت على الصورة قائلة: "يوم أحد سعيد على الجميع".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:

"وحشتينا جدا والله".

"ايه الجمال ده بس".

"صباح الفل يا أجمل ريهام انا بحبك جدا".

"مش هترجعي تاني تبهرينا بشغلك".

الجدير بالذكر أن ريهام اعتزلت التمثيل منذ زواجها ب الفنان شريف رمزي ولم تعلن موعد عودتها حتى الآن.


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Happy sunday everyone 🤗😘 #sundays#homesweethome

A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on

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