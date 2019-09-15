ريهام أيمن بدون مكياج.. والجمهور: إيه الجمال ده





"مش هترجعي تاني تبهرينا بشغلك".



الجدير بالذكر أن ريهام اعتزلت التمثيل منذ زواجها ب الفنان شريف رمزي ولم تعلن موعد عودتها حتى الآن.







نشرت الفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها بدون مكياج.وعلقت على الصورة قائلة: "يوم أحد سعيد على الجميع".وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:"وحشتينا جدا والله"."ايه الجمال ده بس"."صباح الفل يا أجمل ريهام انا بحبك جدا".