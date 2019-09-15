أشعار بيرم التونسي فى عرض مسرحي جديد

كشف المخرج حسن الوزير عن مشروعه المسرحي الجديد " الأولة بيرم" والذي بدأ عرضه على خشبة مسرح نادي إيزي سبورتس بالمقطم، ضمن سلسلة من العروض الاستعراضية والغنائية الرامية إلى إحياء أشعار "بيرم التونسي" وكذلك إعادة بريق المسرح الغنائي والاستعراضي.



وعن مشروعه الجديد قال الوزير: إن بيرم التونسي هو الأب الروحي لشعراء العامية، ورغم صيته وشهرة أشعاره لكبار المطربين إلا أنه هناك الكثير والكثير من أبيات شعره لا يعرف الجمهور عنها شيئا، فما تركه بيرم هو نتاج شعرى عظيم جدا من حيث الكم والكيف، وقد بدأ مشروعي باقتناء أشعار بيرم التى لا يعرف الناس عنها شيئا وقمت بجمعها فى عدة عروض وليس عرضا واحدا، فالمشروع مكون من 5 عروض بدءا من " الأولة بيرم" التى تم عرضها على مسرح نادى إيزى سبورتس ، بحضور عدد كبير من الجمهور المحب للشعر والأعمال الاستعراضية، وسأكمل المشروع حتى عرض " الخامسة بيرم" ، وفى كل عرض من هذه العروض سأجوب أماكن جديدة، فمن النوادى الاجتماعية إلى المكتبات إلى الأماكن العامة، وغير ذلك حتى نستقطب جمهورا أكبر، علما بأنه لا يوجد نص اسمه "الاولة بيرم" ولكنى جمعت أشعارا ذات مناخ واحد لتلائم جو المسرحية.



وأضاف الوزير: حرصت فى تيمة مسرحية " الأولى بيرم" على مسرح " إيزى سبورتس" أن أركز على البيئة المصرية والكوميديا المصرية، مع العلم أنه يوجد 6 أغنيات لبيرم لا يعرف الناس شيئا عنها، قمت بعرضهما ضمن الأحداث.



وأعرب الوزير عن سعادته بالاستعانة بشباب الهواة لمسرح " إيزى سبورتس" والذين أبلوا بلاء حسنا فى الأداء، فضلا عن حرصه على إعادة إحياء تابلوهات المسرح غنائي، كاشفا أن عرض " الأولة بيرم" سيجوب عدة مدن مصرية فى الفترة المقبلة.



قالت الفنانة منحة زيتون المشاركة فى العرض المسرحي: سعدت كثيرا بالمشاركة فى عرض لبيرم التونسي " أبو الشعر العامي" ، وقررت خوض التجربة ولا سيما أن هذه هى المرة الأولى التى اشارك فى عرض يتخلله غناء واستعراضات وأشعار وعندما قرات الأشعار التى تم اختيارها للعرض المسرحي بتمعن تذوقت الشعر من جديد، وقد استطاع حسن الوزير المزج بين الاستعراض والسرد والحكى والشعر كأنه حدوته تعبر عن الأشعار الموجودة داخل العرض.



من جهة أخرى قال محمد العبد رئيس مجلس إدارة نادى إيزي سبورتس الذى شهد العرض المسرحي " الأولة بيرم": اختيار بيرم التونسي وأشعاره فى عمل مسرحي جاء بناء على كونه أبو الشاعر العامى المصري، وهو علامة مهمة فيه، ورغم أن اسمه بيرم التونسي وهو من اصل تونسي وعاش فى مصر ثم فرنسا ثم عاد إلى مصر إلا أنه تطبع بالشخصية المصرية والثقافة المصرية، فالمصري لديه موروث ثقافى عميق هو الذى يؤثر فيمن حوله، فلم تتغير ثقافتنا منذ الهكسوس وحتى الأتراك والألبان والإنجليز لأن مصر دولة عريقة ومتحضرة.



يشارك فى العمل المسرحيى "الأولة بيرم" الفنانة منحة زيتون والفنانين روفيدا أحمد وحسين ماهر وندى مصطفى وعبد الرحمن فاروق ووسام حسام وأمين حرب وعبدالفتاح محمد ورامي صبحى، وغناء مصطفى أسامة وإضاءة أسامة حربي، وصوت النوبي، وهى من إشراف وسام حسن وملابس أمل بهجت وإخراج حسن الوزير.