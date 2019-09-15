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مرأة

لو كنتِ حاملا ركزي على هذه الأطعمة .. رقم 4 الأهم

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:07 م
صدى البلد
قسم المرأة
بمجرد معرفة الأم بخبر الحمل تتغير كل عاداتها بالطبع لضمان أفضل صحة للجنين، لذلك فالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية في فترة الحمل يساعد في الحفاظ على صحة الأم والجنين، كما أن تناول الأطعمة الصحية يساعد في التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة.. لذلك سنعرض أهم تلك الأطعمة حسب ما أشار موقع " health line"

منتجات الألبان :
خلال فترة الحمل ، يجب أن تستهلك الأم كمية إضافية من البروتين والكالسيوم لتلبية احتياجات الجنين لذلك سيكون من المفيد تناول كمية أكبر من منتجات الألبان، فهي تحتوي على نوعين من البروتين عالي الجودة، كما تعتبر الألبان أفضل مصدر غذائي للكالسيوم ، ويوفر كميات عالية من الفسفور ، وفيتامينات مختلفة من المغنيسيوم والزنك.

البقوليات :
تعتبر البقوليات مصادر نباتية ممتازة للألياف والبروتين والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم وكل ما يحتاج إليه جسمك أكثر أثناء الحمل، فكل هذا عناصر مهمة جدًا لصحة الأم والجنين ، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى في الحمل.

البطاطا الحلوة :
تعد البطاطا الحلوة غنية جدًا بعناصر يتم تحويلها إلى فيتامين( أ ) في جسم، ومن المعروف أنه ضروري للنمو والتمايز بين معظم الخلايا والأنسجة ومهم جدا لتطور الجنين الصحي ، فأنه يُنصح النساء الحوامل عمومًا بزيادة مدخولهن من فيتامين أ بنسبة 10-40

البيض:
يعد البيض من أهم الأطعمة التي يجب تناولها أثناء الحمل، فهو يحتوي تقريبا على معظم العناصر التي تحتاجيها، حيث تحتوي البويضة الكبيرة على 77 سعرة حرارية ، بالإضافة إلى البروتين والدهون عالية الجودة كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية أثناء فترة الحمل

اللحوم :
من الضروري جدا تناول اللحوم بكل أنواعها الفراخ و لحوم البقر،فهي مصادر ممتازة للبروتين عالي الجودة علاوة على ذلك ، فإن لحم البقر غني بالفيتامينات الأخرى من الحديد والكولين وفيتامين ( ب ) وكلها مطلوبة بكميات أكبر أثناء الحمل لصحة أفضل للجنين و الأم.

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