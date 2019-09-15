رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

استمعت لجنة الاستئناف، التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل لحظات إلى مبعوثي لجنة استئناف الوداد المغربي، حول ما وقع في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقية، التي أجريت في ملعب رادس بين الترجي التونسي والوداد المغربي.





وأكد علي عباس، عضو اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي، أنه تم رسميا إقرار الترجي بطلًا لأفريقيا.





وأعلن الاتحاد الأفريقي في الشهر الماضي تتويج فريق الترجي بطلًا بدوري أبطال أفريقيا، على حساب فريق الوداد المغربى، بعد جلسة الاستماع، التي عقدتها لجنة الانضباط.



