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ديني

أين تذهب الملائكة بعد موت الإنسان؟.. الإفتاء تجيب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:29 م
أين تذهب الملائكة
أين تذهب الملائكة بعد فناء الخلق؟
الفكر الديني
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مسألة «أين تذهب الملائكة بعد موت الإنسان» من الأمور الغيبية، التى لا تعلم إلا يوم القيامة؛ فمرجعها هو الله – عز وجل- فقط .

وأضاف شلبى فى إجابته عن سؤال: «أين تذهب الملائكة بعد موت الإنسان؟»، أنه بعد موت الإنسان وفنائه من الأرض، تذهب الملائكة إلى الجنة مع من استحق نعيمها، وتذهب إلى النار لمن استحق عذابها.

واستشهد أمين الفتوى على ذهاب الملائكة للجنة بقوله تعالى: «جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»،(سورة الرعد:الآية 23،24)، وهذه الملائكة تصلى على أهل الجنة وتدعو لهم بالبركة والسلام.

واستدل على ذهابها للنار بقوله تعالى: «إِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ (49)»،( سورة غافر).

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