ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خفض مجموع القبول بالثانوي العام والرياضي إلى 210 درجات بالمنوفية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
الثانوى الرياضى
الثانوى الرياضى
مروة فاضل
وافق اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، على النزول بمجموع القبول بالثانوي العام والرياضي لعام 2019 / 2020 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة من ( 215 ) درجة إلى ( 210 ) درجات بجميع المدارس الثانوية العامة والرياضية منخفضة الكثافة، حتى تستوفي جميع المدارس الكثافة المطلوبة في كل إدارة تعليمية.

وقال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إن هذا القرار جاء في ضوء وجود أماكن شاغرة بالمدارس الثانوي وعدم استكمال الكثافة الطلابية في بعض المدارس الثانوي العام وبناءً عليه تقرر النزول بمجموع الثانوي العام والرياضي وأن عدد الفصول المتاحة (650) فصلا ببعض المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، على أن يراعي كل مدير إدارة تعليمية الكثافة المرتفعة ببعض المدارس في نطاق الإدارة التعليمية وكذا يتم القبول بالمدارس منخفضة الكثافة الطلابية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

من جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام والرياضي حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام بالمنيا إلى 210 درجات

استجابة للطلاب .. خفض درجات القبول بالثانوى العام من 220 إلى 215 ببني سويف

محافظ الفيوم: النزول بمجموع القبول بالمدارس الثانوية العامة إلى 217 درجة

ترشيحاتنا

بعدسات ملونة وبندانة.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام

غريق نقادة.. قتلته زوجته بمعاونة عشيقها بالأقصر وألقيا به فى نهر النيل

وادلع يا عريس يا أبو لاسة نايلون.. في عيد ميلادها شاهد كيف أصبح شكل ليلى نظمي

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على رئيس كاف

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين..فيديو

لـ تكفير كل الذنوب .. النبي أوصى بالإكثار من أمرين في سجود الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور

صورة طبق الأصل من والدتها.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها ليا

بعدسات ملونة وبندانة.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام