وفاة أحمد سخسوخ عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق

رحل صباح اليوم المؤلف والناقد الدكتور أحمد سخسوخ، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق وأستاذ النقد المسرحي المعروف بعد صراع مع المرض منذ فترة كان قد دخل على أثره مستشفى قصر العيني الفرنساوي.



عمل كأستاذ للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسا سابقا لقسم الدراما والنقد ووكيلا، ثم عميدا -سابقا- للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح وله العديد من الكتب الاكاديمية المؤلفة والمترجمة إلى جانب كتابته لمجموعة من المسرحيات عرضت جميعها على خشبة المسرح المصرى.