موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة

أعل الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة كأس السوبر 2019 بين الأهلي ومنافسه الزمالك الجمعة المقبلة في تمام الثامنة مساء، عبر شاشة قناة أون سبورت.



ويشارك الأهلي في مباراة بطولة السوبر بصفته بطل الدوري الموسم الماضي بينما يلعب الزمالك بعد حصد لقب بطولة كأس مصر علي حساب بيراميدز .



ويسعي الأهلي بقيادة رينيه فايلر المدير الفني الجديد للحصول علي ثقة الجماهير وبداية مشواره مع القلعة الحمراء بالتتويج بلقب كبير أمام الغريم التقليدي الزمالك.



ويسعي الزمالك بقيادة ميتشو للعودة لطريق الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها في ذهاب دوري ابطال افريقيا امام جينراسيون فوت السنغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف.



