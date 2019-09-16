ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحرير 209 مخالفات مرافق وإشغالات ورفع 234 بائعا متجولا بطنطا والمحلة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:27 م
صدى البلد
أحمد على
شهدت شوارع مركزي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية استمرار حملات المرافق والاشغالات مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة، فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين والحد من انتشار الباعة الجائلين على مستوى المناطق التجارية والسكنية بقرى ومراكز المحافظة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا بشن حملات مرافق وإشغالات موسعة برئاسة العقيد وسيم قنديل مدير مباحث المرافق والإشغالات والمقدم مصطفى النمس مدير مباحث المرافق بمركزي سمنود والمحلة والرائد عمرو الجزار وكيل مباحث المرافق والإشغالات بمركزي سمنود والمحلة بمناطق تجارية وسكنية بنطاق المحلة وطنطا.

كما أسفرت حملات المرافق والإشغالات عن تحرير 209 مخالفات مرافق وإشغالات ورفع 234 بائعا متجولا بطنطا والمحلة.

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى وقائع المشار إليها.
تحرير 209 مخالفات مرافق وإشغالات ورفع 234 بائعا متجولا بطنطا والمحلة
تحرير 209 مخالفات مرافق وإشغالات ورفع 234 بائعا متجولا بطنطا والمحلة
تحرير 209 مخالفات مرافق وإشغالات ورفع 234 بائعا متجولا بطنطا والمحلة
تحرير 209 مخالفات مرافق وإشغالات ورفع 234 بائعا متجولا بطنطا والمحلة
تحرير 209 مخالفات مرافق وإشغالات ورفع 234 بائعا متجولا بطنطا والمحلة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 344 مخالفة وإغلاق كافيهات بشوارع طنطا ..صور

أمن الغربية يحرر 435 مخالفة إشغالات ومرافق بالمحلة ..صور

تحرير 345 مخالفة مرافق وإشغالات وإغلاق 14 مقهى فى حملة بالغربية.. صور

تحرير 453 مخالفة مرافق واغلاق 56 مقهى غير مرخص فى الغربية ..صور

رفع 421 مخالفة إشغالات وإغلاق 13 مقهي بدون تراخيص فى الغربية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يزف خبرا لجماهير مصر فى الموسم الجديد للدورى الممتاز

يحتجزهم في شقة.. قصة ماسح أحذية استغل فقر بائعي وسط البلد وأغراهم لبيع أعضائهم

جلسة مرتقبة بين مرتضى منصور وميتشو استعدادا لمواجهة الاهلي في كأس السوبر

خطوات تمنع الكيس الحرارى للطهي من الانفجار

مرتضى منصور: مباراة الأهلي والدراويش في الدوري بالإسماعيلية

أول تعليق من الشاهد عقب خسارته الانتخابات الرئاسية التونسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور