شهدت شوارع مركزي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية استمرار حملات المرافق والاشغالات مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة، فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين والحد من انتشار الباعة الجائلين على مستوى المناطق التجارية والسكنية بقرى ومراكز المحافظة.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا بشن حملات مرافق وإشغالات موسعة برئاسة العقيد وسيم قنديل مدير مباحث المرافق والإشغالات والمقدم مصطفى النمس مدير مباحث المرافق بمركزي سمنود والمحلة والرائد عمرو الجزار وكيل مباحث المرافق والإشغالات بمركزي سمنود والمحلة بمناطق تجارية وسكنية بنطاق المحلة وطنطا.



كما أسفرت حملات المرافق والإشغالات عن تحرير 209 مخالفات مرافق وإشغالات ورفع 234 بائعا متجولا بطنطا والمحلة.



وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى وقائع المشار إليها.

