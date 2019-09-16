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حوادث

إحباط محاولة تهريب 17 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بالقليوبية.. صور

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:19 م
محاولة تهريب 17 الف
محاولة تهريب 17 الف لتر مواد بترولية
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة داخل مخزن بالقليوبية قبل بيعها بالسوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص سائقَين- مدير مبيعات بإحدى شركات تجارة الحديد، مقيمون بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة وتخزينها بأحد المخازن الخاصة بمدير المبيعات كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة وذلك بغرض الاستفادة من فارق الدعم والاتجار بها فى السوق السوداء بأسعار أزيد من السعر المقرر وتحقيق مكاسب غير مشروعة، الأمر الذى يعد استيلاء على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات باستهداف المخزن المشار إليه تبين عدم تواجد المتهمين، وبالتفتيش تم ضبط (13463 لتر سولار - 3537 لتر بنزين 80 - 400 لتر زيت سيارات - 13 برشامة تُستخدم لأحكام غلق مواسير التفريغ بالسيارات المعدة لنقل المواد البترولية منسوبة لشركة بترول "محددة"- 33 فاتورة فارغة منسوبين لشركات- سيارة ربع نقل "فنطاس" ملك أحد السائقين "تستخدم فى نقل وتهريب المواد البترولية المدعمة").

تم التحفظ على الكميات المضبوطة بإحدى محطات الوقود الرسمية تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين.
إحباط محاولة تهريب 17 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بالقليوبية.. صور
إحباط محاولة تهريب 17 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بالقليوبية.. صور
إحباط محاولة تهريب 17 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بالقليوبية.. صور
إحباط محاولة تهريب 17 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بالقليوبية.. صور
إحباط محاولة تهريب 17 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بالقليوبية.. صور

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