ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأزهر 2019

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:44 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأزهر، أعلنت عنها الجامعة، وتتضمن ما يلي: أصل شهادة الثانوية الأزهرية 2019 وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

كما تتضمن الاوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر، أصل خطاب التنسيق المرشح على أساسه الطالب للكلية "بطاقة الترشيح" وصورتين منها، ونموذج 6 جند من القسم أو المركز التابع له الطالب ، ونموذج 2 جند من البريد ، و12 صورة شخصية 4x6 مكتوب عليها اسم الطالب، و3 صورة من بطاقة الرقم القومي.

موعد بدء الدراسة بجامعة الأزهر 2019

أعلنت جامعة الأزهر أن موعد بدء الدراسة بجميع الكليات للعام الجديد 2019-2020 سيكون يوم 21 سبتمبر المقبل.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2019
وبلغت نسب القبول بكليات القمة الأدبي البنين كالآتي : كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة دراسات إسلامية لغة ألمانية نسبة 88،73%، وقسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 86،98 %، وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84،60%، وقسم الدراسات الإسلامية بالفرنسية 83،81% .

أما كليات الأدبي البنات فنسب القبول بها كالآتي : دراسات إسلامية تفهنا الأشراف قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 93،17%، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،02 %، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،54 % ، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 91،59%.

كما بلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54%، وطب بنين دمياط 95،08%،وطب بنين أسيوط 94،77%، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62%، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 %، وصيدلة بنين اسيوط 93،23%، وهندسة بنين القاهرة 91،23%، وهندسة بنين قنا 90،77%.

أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62%، وطب بنات دمياط 96،15%، وطب بنات أسيوط 95،69%، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85%، وصيدلة بنات القاهرة 95،31%، وصيدلة بنات أسيوط 94،92%، وهندسة بنات القاهرة 93،23%، وكلية التمريض للبنات 92،46%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. ننشر نسب القبول بكليات القمة علمي بنين وبنات

لـ البنين والبنات .. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

علمى وأدبى .. تعرف على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب بنين القاهرة 95،54% وتخفيض الحد الأدنى لطلاب شمال سيناء والإعتماد المالي للمعاهد الفنية يتسبب في تأخر فتحها.. صور

لو فاتتك كليات القمة .. فرصة وحيدة لإنقاذ طالبات الثانوية الأزهرية

ترشيحاتنا

ميدو يحرج لجنة المسابقات عقب إعلان جدول مباريات الدوري الممتاز

أخبار الرياضة ليلا .. المحترفون يرفضون حسام حسن في المنتخب.. مرتضى منصور يحذر جماهير السوبر

رسميا .. مدحت شلبى يرحل عن نايل سبورت وينتقل إلى هذه القناة

برفقة والدتها .. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار عبر انستجرام

حكم الشرع فى الأب الذى يأخذ أموال ابنه باستمرار..المفتى السابق يجيب

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد

حياتي في صورة.. هنا الزاهد تنشر صورا جديدة من زفافها

مش بالسن.. نجمات تجاوزن الخمسين تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019.. صور