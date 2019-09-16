الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأزهر 2019

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأزهر، أعلنت عنها الجامعة، وتتضمن ما يلي: أصل شهادة الثانوية الأزهرية 2019 وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.



كما تتضمن الاوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر، أصل خطاب التنسيق المرشح على أساسه الطالب للكلية "بطاقة الترشيح" وصورتين منها، ونموذج 6 جند من القسم أو المركز التابع له الطالب ، ونموذج 2 جند من البريد ، و12 صورة شخصية 4x6 مكتوب عليها اسم الطالب، و3 صورة من بطاقة الرقم القومي.



موعد بدء الدراسة بجامعة الأزهر 2019



أعلنت جامعة الأزهر أن موعد بدء الدراسة بجميع الكليات للعام الجديد 2019-2020 سيكون يوم 21 سبتمبر المقبل.



تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

وبلغت نسب القبول بكليات القمة الأدبي البنين كالآتي : كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة دراسات إسلامية لغة ألمانية نسبة 88،73%، وقسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 86،98 %، وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84،60%، وقسم الدراسات الإسلامية بالفرنسية 83،81% .



أما كليات الأدبي البنات فنسب القبول بها كالآتي : دراسات إسلامية تفهنا الأشراف قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 93،17%، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،02 %، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،54 % ، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 91،59%.



كما بلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54%، وطب بنين دمياط 95،08%،وطب بنين أسيوط 94،77%، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62%، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 %، وصيدلة بنين اسيوط 93،23%، وهندسة بنين القاهرة 91،23%، وهندسة بنين قنا 90،77%.



أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62%، وطب بنات دمياط 96،15%، وطب بنات أسيوط 95،69%، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85%، وصيدلة بنات القاهرة 95،31%، وصيدلة بنات أسيوط 94،92%، وهندسة بنات القاهرة 93،23%، وكلية التمريض للبنات 92،46%.