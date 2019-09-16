وجه الشكر لنفسه..ترامب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط..وسنساعد حلفاءنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة، ليست في حاجة إلى نفط الشرق الأوسط، موجها الشكر في ذلك إلى نفسه.





وقال ترامب على تويتر:"لأننا أبلينا بلاء حسنا في مجال الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية (شكرا لك سيدي الرئيس)، نحن مصدر صاف للطاقة، والآن أصبحنا المنتج الأول للطاقة في العالم".





وأضاف ترامب:"لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا عدد قليل جدًا من الناقلات هناك ، لكننا سوف نساعد حلفاءنا".





وكان ترامب قد وجه بالأمس الأحد بالسماح باستخدام مخزونات النفط لتعويض العجز المتوقع بالسوق نتيجة للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط لشركة أرامكو السعودية.