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أخبار العالم

وجه الشكر لنفسه..ترامب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط..وسنساعد حلفاءنا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:50 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة، ليست في حاجة إلى نفط الشرق الأوسط، موجها الشكر في ذلك إلى نفسه.

وقال ترامب على تويتر:"لأننا أبلينا بلاء حسنا في مجال الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية (شكرا لك سيدي الرئيس)، نحن مصدر صاف للطاقة، والآن أصبحنا المنتج الأول للطاقة في العالم".

وأضاف ترامب:"لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا عدد قليل جدًا من الناقلات هناك ، لكننا سوف نساعد حلفاءنا".

وكان ترامب قد وجه بالأمس الأحد بالسماح باستخدام مخزونات النفط لتعويض العجز المتوقع بالسوق نتيجة للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط لشركة أرامكو السعودية.


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