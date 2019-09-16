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منوعات

شاهد .. أول فريق دراجات نسائي في السعودية يكسر الرقم القياسي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:58 م
الفريق النسائي
الفريق النسائي
آية جمعة

تمكن فريق من السيدات من تحطيم الرقم القياسي بعدما قطعن مسافة 100 كيلو متر على درجاتهن في شوارع المملكة العربية السعودية، وتحديدا في جدة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، يطلق على فريق سائقي الدراجات النسائي اسم برايف سايكليست" Brave Cyclist، والهدف من إطلاق هذا الاسم على فريقهن هو، كما أوضحت قائدة الفريق، كسر حاجز الخوف لدى النساء من ممارسة رياضة ركوب الدراجة في كل مكان.

وانطلقت السيدات على عجلاتهن من الواجهة البحرية بجدة إلى خليج سلمان ذهابًا وعودة، كاسرين الرقم القياسي كأول فريق دراجات نسائي يخوض تحدي مسافة ١٠٠ كيلومتر.

وتم توثيق رحلة أولئك النساء القويات عبر تويتر من خلال مقاطع فيديو وصور، وأوضحت قائدة الفريق التي تدعى "سمر رهبيني" أن الفريق يوفر حصص تدريب وتعليم أساسيات ركوب الدراجات للمبتدئات، ذلك بالإضافة إلى إعطائهن تمارين للمحترفات من 30 لـ60 كم.

وتقول القائدة أن عدد المشاركات في ذلك الفريق وصل لـ أكثر من 700 عضوة، مضيفة أنه ما زال في ازدياد مستمر، وهو رقم جيد مقارنة بالفترة القصيرة التي بدأ بها الفريق (5 أشهر ونصف).

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