بـ شعر متطاير .. شاهد راندا البحيري فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة راندا البحيري ستورى جديدا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير لها.



وظهرت راندا البحيري في إطلالتها الأنيقة مرتدية بلوزة أوف ويت وبنطلون أوف ويت مع كوتشي رياضي، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بسلسلة رقيقة وقرط فضي اللون.



ووضعت راندا البحيري لمسات ساحرة من الميكب، بالألوان الترابية التى تناسب بشرتها وتليق بإطلالتها الجذابة، وكان شعرها الأسود متطايرا.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.