ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ شعر متطاير .. شاهد راندا البحيري فى أحدث جلسة تصوير

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:02 م
راندا
راندا
قسم المرأه
نشرت الفنانة راندا البحيري ستورى جديدا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت راندا البحيري في إطلالتها الأنيقة مرتدية بلوزة أوف ويت وبنطلون أوف ويت مع كوتشي رياضي، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بسلسلة رقيقة وقرط فضي اللون.

ووضعت راندا البحيري لمسات ساحرة من الميكب، بالألوان الترابية التى تناسب بشرتها وتليق بإطلالتها الجذابة، وكان شعرها الأسود متطايرا.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بلوزة مكشوفة..راندا البحيري بإطلالة جريئة..صور

بدون ميكب.. شاهد أحدث إطلالة لـ هبة مجدي

لبسك غريب.. شاهد أحدث جلسة تصوير لـ ريهام أيمن

شبه ماريلين مونرو.. شاهد أحدث جلسة تصوير لـ هايدي كرم

فى الجيم.. ميس حمدان بـ إطلالة رياضية

بـ فستان فوشيا.. سلمى أبو ضيف تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

علاج الشيب للرجال.. التدخين السبب.. وإليك 4 حلول سحرية

شاهد.. تعليق مرتضى منصور على اختيار إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر

الصحة تعلن رقم الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل

اتحاد الكرة يزف خبرا لجماهير مصر فى الموسم الجديد للدورى الممتاز

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في فرنسا

بيع كليتك بـ20 ألف جنيه .. ضبط ماسح أحذية يتاجر في الأعضاء البشرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمتلك ماكينة صرف آلى.. وثائقى يكشف سرًا عن ملكة بريطانيا

السيطرة على حريق محدود بمركز الكبد بكفر الشيخ.. صور

شاهد.. دانيال كريج ملطخا بالدم في كواليس فيلم جيمس بوند الجديد