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أخبار العالم

انتشار كبير للملاريا في شمال دارفور بالسودان

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:20 م
الملاريا
الملاريا
أ ش أ
وجه والي شمال دارفور (غرب السودان) المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في الولاية، بتكثيف جهودها الوقائية والعلاجية لمجابهة انتشار وتفشي مرض الملاريا بالولاية، بعدما سجلت نسب الإصابة أرقاما قياسية بمستشفيات الولاية خلال الأيام الماضية.

وقال والي شمال دارفور، لدى لقائه المدير العام لوزارة الصحة الدكتور سليمان آدم إدريس، اليوم الاثنين، إن مرض الملاريا سجل انتشارًا كبيرًا، خلال هذه الأيام، بسبب ارتفاع معدلات هطول الأمطار في الولاية مؤخرًا.

من جانبه، أكد إدريس حرص وزارة الصحة وسعيها الجاد للسيطرة على الملاريا، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت من سد العجز في أدوية الملاريا المجانية، وزيادة عدد الأطباء وأخصائيي المعامل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وناشد المواطنين بضرورة التكاتف، والتعاون مع الكوادر الطبية والصحية العاملة بالولاية من أجل مكافحة مرض الملاريا.

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