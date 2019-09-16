مشروعات مهمة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة فى أسوان.. تعرف عليها



وللوقوف على هذه المشروعات ودفع عجلة العمل بها التقى اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان بوفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP) برئاسة ماجستيك هايلى مدير البرنامج بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى مديرى الزراعة والتربية والتعليم.



وقد تناول اللقاء استعراض مجالات وأنشطة وآليات عمل البرنامج داخل قرى أسوان والتى من أبرزها مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر ( التغيرات المناخية ).



وخلال اللقاء أشاد اللواء سعيد حجازى بجهود برنامج الأغذية العالمى ومشروعاته الفعالة التى تساهم فى دعم وتحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية والبيئية فى القرى الأكثر إحتياجًا والمناطق البعيدة والنائية.



مؤكدًا حرص المحافظة استعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتشجيع التوسع فى تنفيذ المزيد من الأنشطة والمشروعات المتكاملة التابعة للبرنامج لتحقيق المزيد من النجاحات التى تعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الأسوانى.



ومن جانبه أوضح ماجستيك هايلى بأن البرنامج ينفذ أنشطته فى 8 قرى على مستوى المحافظة تشمل قريتى بنبان بحرى والمنصورية بمركز دراو، وقرى المنشية الجديدة والسلسلة والكفور والرغامة شرق والرغامة غرب بمركز كوم أمبو، بجانب قرية كلابشة الجديدة بمركز أسوان.



ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للبرنامج ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها تمكين المجتمعات الأكثر إحتياجًا والتى يصعب الوصول إليها فى العديد من مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وإتاحة الغذاء والتغذية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب، علاوة على دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وبناء القدرات المؤسسية.



كما أشار ماجستيك هايلى إلى تطلع برنامج الأغذية إلى عقد المزيد من بروتوكولات التعاون بين وزارات الزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، فضلًا عن بعض المؤسسات والصروح العلمية وعلى رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك للإستفادة من خبراتها واستغلال الثروات الطبيعية التى تمتاز بها أسوان واستثمارها فى فتح المزيد من مجالات العمل للبرنامج وخاصة فى مجال المخلفات الصلبة والإستزراع السمكى.



وفى نفس السياق قام اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان بمرافقة وفد برنامج الأغذية العالمى من أجل المرور الميدانى ومتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات التى ينفذها البرنامج بقرى ومدن أسوان والذى بدأ بتفقد مكونات مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بقرية بنبان حيث يشمل العديد من المشروعات الفرعية منها مشروع توحيد الحيازات الزراعية والذى يشارك فيه 12 مزارعا بإجمالى 7 أفدنة جار زراعتها بمحصول القمح ويهدف المشروع إلى زيادة المساحة الزراعية بنسبة 25%، مع زيادة الإنتاجية لتصل إلى 25 أردبا للفدان الواحد.



بالإضافة إلى مشروع تطوير مسقى الجعيدى بطول 252 م لرى زمام 30 فدانا، فضلًا عن مشروع الإقراض الحيوانى ويضم مشروعات تربية البط بقروض تبدأ من 300 جنيه ومشروع تربية ماعز بقروض تبدأ من 1200 جنيه حيث وصل إجمالى المستفيدين بالقرية من هذين المشروعين إلى 1600 مستفيد من الأسر ذات الدخل المنخفض والمرأة المعيلة، علاوة على مشروع مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 20 ك/ وات وتهدف إلى رى 25 فدانا، وأخيرًا مشروع تجفيف الحاصلات الزراعية وأهمها الطماطم والمقام على مساحة 4 آلاف م2، ويساهم فى توفير فرصة عمل لأكثر من 30 فتاة وسيدة.



وقد اختتم السكرتير العام ووفد برنامج الغذاء العالمى مرورهم الميداني بتفقد مدرسة التعليم المجتمعى بقرية الحجاب بأبو الريش ضمن 113 مدرسة للتعليم المجتمعى بأسوان وتضم 27 طفلة من المحرومين من التعليم فى المناطق النائية أو الأطفال المتسربين من المدارس الحكومية حيث يساهم البرنامج فى توفير دورات تدريبية متخصصة للمعلمين، بالإضافة إلى إدخال وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة للمساهمة فى تطوير أساليب التعليم بالمدرسة وعلى رأسها أجهزة التابلت المتصلة ببنك للمعرفة.



علاوة على تقديم وجبات تغذية يومية للأطفال لرفع مستوى الصحة العامة لديهم ومكافحة مرض الأنيميا، فضلًا عن توفير التوعية الثقافية وتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر التلاميذ لتحفيزهم على استمرار تعليم أولادهم بالمدرس ورفع مستوى المعيشة داخل أسرهم.



تحقيق الخير وتلبية المطالب الجماهيرية التى تعود على المواطن الأسوانى فى صورة خدمات متنوعة وعديدة يعتبر من أولويات وأهداف العمل التنفيذى الذى تتضافر كافة الجهود لتحقيقه على أكمل وجه.وفى هذا السياق يلقى " صدى البلد " الضوء على أحد وأبرز هذه الجهود والمتمثلة فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP) والذى يقوم حاليًا بتنفيذ العديد من المشروعات داخل مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين الأمن الغذائى والتغذية بين الأسر الأكثر احتياجًا.