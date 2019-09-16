وزير سابق: ميليشيات السوشيال ميديا تحارب مصر بالشائعات.. فيديو

علق الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، على خبر، " 53 ألف شائعة، و10 آلاف حساب مزيف، تم رصدهم يقومون بنشر الشائعات ضد مصر".



وقال حلمي النمنم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، صالة التحرير المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية، عزة مصطفى، إن العام الماضى 2018، قام مركز معلومات مجلس الوزراء و لجنة برلمانية درست وأكدت أن الشعب المصري تعرض فى خلال 3 أشهر لـ 23 ألف شائعة.



وأشار وزير الثقافة السابق، إلى أن، الشائعات الآن تنتشر عبر الحسابات المزيفة، وأن مصر بها مليشيات فيس بوك، مهمتها تشويه الحقائق عن طريق مواقع السوشيال ميديا.



وأوضح حلمي النمنم أن، الحروب الحديثة تدار من خلال الشائعات و الحسابات المزيفة وأن الشائعات تستهدف أشخاصا بعينهم ومناطق معينة.

