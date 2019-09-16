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فن

شاهد.. أول فيديو لـ احمد فهمى وهنا الزاهد بعد زفافهما

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:32 م
احمد فهمي و هنا الزاهد
احمد فهمي و هنا الزاهد
مصطفى كرم
نشر الفنان محمد عادل إمام عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو للفنان احمد فهمي وهنا الزاهد من شهر العسل.

وظهر احمد فهمي وهنا الزاهد لأول مرة بمقطع فيديو من شهر العسل، وهما يغنيان لمحمد عادل امام بمناسبة عيد ميلاده الـ 35.

وقال احمد فهمي بالفيديو لزوجته هنا الزاهد، وهي تغني "هابي بيرث داي تو يو"، "لا احنا مش هنغني انت هنقوله كل سنة وانت طيب يا امو".

وعلق الفنان محمد امام علي الفيديو "حبيبي عرسان مصر اخويا ومراته في شهر العسل".

وكان الفنان احمد فهمي وهنا الزاهد احتفالا بحفل زفافهما الأسبوع الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

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