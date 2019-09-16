ميسي على أعتاب رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على موعد مع تحقيق رقم قياسي جديد ينضم الى سجل أرقامه، خلال ظهوره الأول خلال الموسم الجاري حين يحل فريقه الكاتالوني ضيفا على بوروسيا دورتموند في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا 2019-2020.



وتلقى ميسي التصريح الطبي للعودة إلى الملاعب وانضم لقائمة برشلونة المسافرة إلى ألمانيا، بعد غيابه عن المشاركة في الأربع جولات الأولى للدوري الإسباني أمام كل من أتلتيك بيلباو، ريال بيتيس، أوساسونا وفالنسيا.



وقد يشارك ميسي في مباراة الغد لاستهداف هز شباك بوروسيا دورتموند للمرة الأولى وإضافة ضحية جديدة له في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الأرجنتيني ضد 32 من أصل 37 فريقا مختلفًا واجههم في المسابقة الأغلى.



وسيخوض ميسي المباراة الأولى في مسيرته أمام دورتموند، حيث يلتقي البارسا مع "BVB" للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، لكنها ستكون المواجهة الأوروبية الثانية بينهما حيث التقيا من قبل في السوبر الأوروبي عام 1997.



وإذا نجح صاحب الـ32 عاما في التسجيل فإنه سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم الإسباني راؤول جونزاليس، الذي زار شباك 33 فريقا في "UCL"، وهو ما لم يفعله البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة.



ويتساوى رونالدو مع ميسي حيث سجل ضد 32 فريقًا، إلا أن نجم يوفنتوس الإيطالي يحتل صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ برصيد 126 هدفًا، بفارق 14 هدفًا عن غريمه ليونيل ميسي، هداف النسخة السابقة.



ويملك ميسي سجلا رائعًا أمام أندية البوندسليجا في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 16 هدفًا في 14 مباراة ضد الفرق الألمانية الخمسة التي واجهها سابقًا في المسابقة القارية، بواقع سبعة أهداف في باير ليفركوزن، أربعة أمام بايرن ميونيخ، ثلاثة أمام شتوتجارت وهدف أمام كل من بوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن.