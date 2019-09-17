بقلوب على وجوههم.. إطلالة متشابهة وبريئة لـ بنات كريم فهمي.. والجمهور ينتقد تصرفه

نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة لها مع اخيه احمد فهمي وهنا الزاهد في حفل زفافهم، وقد تضمنت الصورة وجود بناته الاثنين، وزوجته، وقد وضع كريم فهمي قلوب على وجه بناته.وعلق أحمد فهمي على الصورة، معبرا عن سعادته، وقال: اهم ناس ❤️ مش ناقص غير چميله و ابويا و امي.وقد علق المتابعين على صورتهم، وقالوا:مش فاهمه ايه لازمه القلب علي وش البنات حاجه رخمه بصراحهوجوه ايه اللي بتخبيها روح شوف بنات نانسي عجرم متخافش الأطفال المصريين مش بيتحسدواوقد ارتدت كلتا بناته نفس تصميم الفستان، وكان فستان باللون الالبيض، ومنفوش من الأسفل، ومكشوف من منطقة البطن.وقد تركت كلتا الفتاتين شعرها منسدلا على اكتافها، بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، تتناسب مع طفولتهم البريئة، وإليكم الصورة