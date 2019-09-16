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رياضة

بروتوكول تعاون بين اتحاد الكرة والجامعات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:43 م
د. سحر عبد الحق
د. سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم
منتصر الرفاعي - يسري غازي
يوقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات خلال الأسبوع المقبل في اطار استعدادات الاتحادين لاستضافة بطولتي العالم وأفريقيا للجامعات في الكرة النسائية .

يأتي ذلك في أعقاب اعتماد الجمعية العمومية للجامعات والمعاهد العليا برئاسة د. صبحي حسانين خلال اجتماعها الخامس لنشاط الكرة النسائية في كافة الجامعات المصرية.

وكانت د. سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية قد ألقت كلمة في الاجتماع شرحت خلالها للحضور أهمية اعتماد نشاط الكرة النسائية الجامعات وهو ما أثمر عن اتخاذ هذا القرار بالإجماع من جميع مندوبي الجامعات الحضور وممثليهم من عمداء واساتذة جامعات وعددهم نحو 58 جامعه مصرية واجنبية.

وصرح د صبحي حسانين ان حضور الدكتورة سحر عبد الحق لمقر الاتحاد لاقي تأييد كبير من كافة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد واعضاء الجمعية العمومية خاصة في ظل رعاية اتحاد كرة القدم لهذا النشاط الذي كان يبحث عن مظلة شرعية لممارسة اللعبة في مصر ولقد وجدت الجامعات ضالتهم في هذا البروتوكول الذي سيكون بين معالي الوزير د خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والمحاسب عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وبإشراف علي النشاط وتنفيذ ومتابعة من االدكتورة سحر عبدالحق ( دينامو) الكرة الخماسية وكرة الصالات في مصر .

ومن ناحيته أعلن د هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد المصري للجامعات ان الكرة النسائية ولدت عملاقة علي ايدي د . سحر عبدالحق من حيث مخاطبة الاتحاد الدولي لتنظيم كأس العالم في مصر والمشاركة في كأس العالم للجامعات وايضا المشاركة في كافة بطولات الاتحاد الافريقي من خلال علاقات الدكتور سحر عبدالحق .

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