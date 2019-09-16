فرج عامر يكشف حقيقة تواصل اتحاد الكرة مع حسام حسن لتدريب منتخب مصر .. فيديو

نفى فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حدوث أي تواصل بين مسئولي اتحاد الكرة ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حسام حسن.



وقال عامر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم يحدث أي تواصل مطلقا بين مسئولي اتحاد الكرة المصري والمدرب حسام حسن".



وأكمل : "إن حدث ذلك فإن حسام حسن سيبلغني فورا، ليس لي رأي إن رغب الاتحاد بالتعاقد معه، فهذه مصر وسموحة ناد بها، ولا نقف أمام أي مصلحة قومية".



وتابع : "حسام حسن كوّن فريقا من لاعبين غير معروفين، وتواجده سيكسبهم الثقة، على عكس أي مدرب آخر سيأتي بعده سيكون الوضع صعبا بسبب ضيق الوقت".