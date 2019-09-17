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بديل الليزر.. إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم بالكامل بحيل مجربة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:51 ص
بديل لليزر.. أزالة
بديل لليزر.. أزالة شعر المناطق الحساسة والجسم بالكامل بحيل م
أسماء عبد الحفيظ
تواظب الكثير من الفتيات والسيدات على التخلص من شعر الجسم الزائد، ويتردد البعض منهن على مراكز التجميل لعمل جلسات الليزر لإزالته، ولكن بتكاليف باهظة الثمن، بينما لا يستطيع عدد كبير منهن عمل تلك الجلسات، لذلك نقدم لك حيلة طبيعية تعتبر بمثابة ليزر لإزالة الشعر، وتساعد على تقليل نموه، كما أشار لها موقع positive health wellness.

كركم وحمص
ينضم الكركم لوصفات تقليل الشعر باعتباره أهم المكونات الطبيعية المبيضة،ويضاف له الحمص المطحون ويعجن بالماء، ثم يوزع الخليط على البشرة والمناطق الحساسة بالجسم ككل ،ويترك حتى يجف تمامًا ثم يفرك الوجه ويشطف جيدا.

عدس وبطاطس
تعتبر البطاطس من أهم الخضروات التي تحتوى على مواد وعناصر غذائية تعمل على تخفيف شعر الجسم وجعله أقل وضوحًا، ويزداد تأثيرها بإضافة العدس لها وتحويلها لعلاج طبيعي لتقليل نمو الشعر فى الجسم بالكامل والمناطق الحساسة .

مكونات الوصفة:
عدس أصفر – بطاطس - عسل - عصير ليمون

الطريقة :
ينقع العدس في وعاء من الماء مدة ليلة كاملة ويستخدم صباحًا، ثم يطحن لتحويلها إلى عجينة سميكة.
يخلط العدس مع البطاطس المهروسة وتضاف للخلطة ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون.
يطبق الخليط ويوزع على أي منطقة بالجسم ثم يشطف بعد 30 دقيقة.

سكرب السكر
يأتي السكر كأهم سكرب مقشر للبشرة وعامل قوي لتقليل نمو الشعر؛ نظرا لحبيباته الخشنة لهذا يحضر في هذه الوصفة ويخلط مع عصير الليمون وعسل أبيض ليفرك به الوجه أو أي منطقة بالجسم مدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء الفاتر ومع التكرار ستظهر نعومة البشرة وتراجع كثافة الشعر سريعًا.

بيض ونشا وسكر
- يستخدم البيض هناكقناع قوي مثالي لتقشير البشرة وإزالة وتقليل الشعر الزائد، فقط يخفق بياض البيض جيدا في الأول ثم يضاف له نشا الذرة وملعقة كبيرة من السكر، وتخلط جيدا حتى تشكل عجينة سميكة وناعمة كماسك سميك.
- توضع العجينة على البشرة وتترك لتجف مدة 25 دقيقة ثم تنزع بالكامل ثم تشطف جيدا بالماء الفاتر والصابون لتضييع رائحة البيض.

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