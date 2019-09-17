إحباط 4 محاولات تهرب جمركي لكمية من البضائع في سفاجا

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا، 4 محاولات تهرب جمركي لكمية من الأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل ومستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لأحكام القانون.



وقالت جمارك سفاجا - في بيان- إنه فى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي تم الإشتباه فى 4 ركاب وسائقين مصريين، وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود 401 عبوة وأمبول لمستحضرات تجميل خاصة بالعناية بالبشرة والشعر مختلفة الأحجام والأنواع و407 عبوات زيت خاصة بالشيش الإلكترونيه أحجام ونكهات مختلفه، و200 شال رجالي و90 عبوة عطور وكمية من الأجهزة الطبية المستعملة وأجزائها مخبأة ضمن مشمول أمتعتهم الشخصية، وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 470 ألفا و 982 جنيها.



واتخذت الإجراءات القانونية وحررت 4 محاضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لسفاجا.