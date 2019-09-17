مرتضى منصور يتحدى: أنا أسد وهقعد في مدرجات الأهلي.. فيديو

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، على جاهزية لحضور مواجهة السوبر المقبلة امام النادي الأهلي داخل مدرجات النادي الأهلي و وسط جماهير الفريق الأحمر.



وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية إنه جاهز لحضور مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في المدرجات مثلما يفعل دائمًا.



واضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته انه لا يوجد لديه اي مانع من الجلوس في مدرجات النادي الأهلي وجماهيره لانه يملك قلب اسد.



وشدد مرتضى منصور على ان المدرجات الفترة المقبلة لن يتواجد بيها اي بلطجي، مشيرًا الي تعاقد نادي الزمالك مع شركة تذكرتي لبيع تذاكر مباريات السوبر والدوري المقبلة.



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل في اطار نهائي السوبر المصري بالمباراة التي ستقام على استاد الجيش ببرج العرب.