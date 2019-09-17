ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يتحدى: أنا أسد وهقعد في مدرجات الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:55 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
نور عادل
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، على جاهزية لحضور مواجهة السوبر المقبلة امام النادي الأهلي داخل مدرجات النادي الأهلي و وسط جماهير الفريق الأحمر.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية إنه جاهز لحضور مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في المدرجات مثلما يفعل دائمًا.

واضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته انه لا يوجد لديه اي مانع من الجلوس في مدرجات النادي الأهلي وجماهيره لانه يملك قلب اسد.

وشدد مرتضى منصور على ان المدرجات الفترة المقبلة لن يتواجد بيها اي بلطجي، مشيرًا الي تعاقد نادي الزمالك مع شركة تذكرتي لبيع تذاكر مباريات السوبر والدوري المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل في اطار نهائي السوبر المصري بالمباراة التي ستقام على استاد الجيش ببرج العرب.

ترشيحاتنا

ياسر رزق يعلن موعد حلف رئيس الأعلى للإعلام الجديد اليمين القانونية

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

أول تحرك أمريكي داخل السعودية بعد هجوم أرامكو

أحمد فهمي يحرج أحد متابعيه بهذه الطريقة

شاهد.. دينا عبد الله في سيارة إسعاف بعد نجاتها من الموت

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

احمد حمودى يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد الانضمام لـ بيراميدز.. تعرف عليها

أول تعليق من حسن شحاتة عن مقارنته بـ حسام حسن وإيهاب جلال

ياسر ريان: أتفوق في السرعة بالكرة على محمد صلاح.. وهذا الفارق بيننا.. فيديو

خالد جلال يكشف عن أسباب ضياع الدوري من الزمالك.. فيديو

مرتضى منصور يتحدى: أنا أسد وهقعد في مدرجات الأهلي.. فيديو

أحمد شوبير يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة في ملف المدير الفني لمنتخب مصر

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن تولي حسام حسن قيادة المنتخب الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور