ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

طقس الخليج يبشر زواره بـ عطايا السماء

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
مـــيـــــــــــــس رضــــــــــــــــــا
لمحبي السفر والتجول فى شوارع الخليج ولعشاق الغيوم وأجواء الشتاء، فإن طقس الخليج فى حلته الخريفية يحمل أجواء متداخلة ممتزجة بالخريف وروائح الشتاء.


وحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فقد أظهرت مؤشرات الطقس فى دول الخليج العربي مؤشرات الطقس ( ممطر- ضبابي – غيوم- حار – رياح) فى كل من دول السعودية ، الإمارات، الكويت ، البحرين.

ويستعرض موقع «صدى البلد الإخباري» حالة الطقس فى الخليج.
طقس الخليج يبشر زواره

السعودية    


تشهد سماء المملكة العربية السعودية وتحدديا فى شرقها وغريها غيوم جزئية، مع نشاط للرياح على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

 

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها احتمالية سقوط أمطار رعدية.

 

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، نجران، وأجزاء من منطقة الرياض وعلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر، ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

طقس الخليج يبشر زواره

الإمارات

 

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

 

وأوضح المركز فى نشرته اليومية، أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا، ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أيضا.

طقس الخليج يبشر زواره

 الكويت


أفادت إدارة الأرصاد الجوية، إن الطقس نهار اليوم حار وتبلغ درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق.

 

أما ليلاً فيكون الطقس حارا نسبيا وغائما جزئيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

طقس الخليج يبشر زواره

البحرين


أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، سيكون حار نسبيا مع بعض السحب يتحول إلى رطب خلال الليل.

 

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

 

وتبلغ درجة الحرارة العظمى 39 مئوية، والصغرى 26 مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 90%، والصغرى 35%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس الخليج العربي.. سقف التفاؤل عال والخير قادم بالسعودية والإمارات والكويت

الطقس في الخليج.. أمطار رعدية في السعودية.. ضباب كثيف في الإمارات.. ورياح عاصفة فى البحرين

طقس الخليج.. الموجة الشاذة تسيطر.. ومفاجأة عن موعد زوالها

طقس الخليج.. نشاط للرياح في الإمارات.. وسماء السعودية غائمة والأمطار مستمرة

ترشيحاتنا

يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

بديل الليزر.. إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم بالكامل بحيل مجربة

مصروفات المدارس التجريبية في الجيزة: العادية بـ 996 جنيها والمتميزة تصل لـ2275 جنيها

شعرهم سلك مواعين.. متابعة تهاجم بنات كريم فهمي.. وشقيقه يرد بوصلة من الألفاظ الخارجة

القائمة الكاملة للهواتف الحاصلة على نظام Android 10 حتى الآن

ياسر ريان: أتفوق في السرعة بالكرة على محمد صلاح.. وهذا الفارق بيننا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

شاهد.. منة فضالي في إطلالة صباحية من بيروت

مي سليم وابنتها بإطلالة منزلية.. والجمهور: قمرات