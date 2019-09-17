طقس الخليج يبشر زواره بـ عطايا السماء

لمحبي السفر والتجول فى شوارع الخليج ولعشاق الغيوم وأجواء الشتاء، فإن طقس الخليج فى حلته الخريفية يحمل أجواء متداخلة ممتزجة بالخريف وروائح الشتاء.



وحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فقد أظهرت مؤشرات الطقس فى دول الخليج العربي مؤشرات الطقس ( ممطر- ضبابي – غيوم- حار – رياح) فى كل من دول السعودية ، الإمارات، الكويت ، البحرين.

ويستعرض موقع «صدى البلد الإخباري» حالة الطقس فى الخليج.

السعودية

تشهد سماء المملكة العربية السعودية وتحدديا فى شرقها وغريها غيوم جزئية، مع نشاط للرياح على مرتفعات جازان وعسير والباحة. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها احتمالية سقوط أمطار رعدية. كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، نجران، وأجزاء من منطقة الرياض وعلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر، ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. وأوضح المركز فى نشرته اليومية، أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا، ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أيضا.

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية، إن الطقس نهار اليوم حار وتبلغ درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق. أما ليلاً فيكون الطقس حارا نسبيا وغائما جزئيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.