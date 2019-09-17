حلا شيحة تعلن عن مشاركتها بمهرجان الجونة بهذه الطريقة

أعلنت الفنانة حلا شيحة من خلال حسابها الشخصى بموقع انستجرام عن مشاركتها بمهرجان الجونة فى دورته الثالثة والتي توافق يوم 19 من الشهر الجارى من خلال مشاركتها بصورة لها.وعلقت حلا شيحة على الصورة: "صباح الخير احنا ٧ الصبح الولاد راحوا المدرسة وعندي النهاردة يوم طويل وبكرة رايحة الجونة علشان المهرجان .. اتمني السنة دي يكون المهرجان احلي واحلي و بالتوفيق لجميع القائمين عليه".يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخرا فى مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.