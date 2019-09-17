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أخبار البلد

تفاصيل أزمة المعاشات بنقابة التجاريين.. تعرف عليها

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:15 ص
الدكتور حافظ الغندور
الدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين
شيماء مجدى
قال الدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين، إنه يوجد بمصر أكثر من 35 نقابة، القليل منها يستطيع تدبير موارده من خلال تعديل قوانينها، بينما المعظم لديه أزمات فى الموارد مما تؤثر على المعاشات وغيرها من الخدمات المالية التى تقدمها النقابة.

وأكد "الغندور" خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن موارد النقابة تعتمد على تحصيل الاشتراكات الضعيفة من الأعضاء فقط، وليس للنقابة موارد أخرى، وعلى الرغم من ذلك فتم تطوير قرية المصايف على شاطئ كليوباترا بمرسي مطروح بتكلفة 150 مليون وسيتم افتتاحها العام القادم.

وأشار "نقيب التجاريين" إلى أن النقابة غير قادرة على صرف المعاشات بالرغم من أن معاش التجاريين لا يتعدى الـ 50 جنيها بسبب ضعف الموارد، معلقًا: "لا يمكن لأى أحد أن يحاسبنى على عدم صرف المعاشات لأنه مرتبط بتعديل قانون النقابة الذى لم يتم تعديله منذ عام 1974 ".

وأوضح "نقيب التجاريين" أن عدد أعضاء نقابة التجاريين يتعدى المليون لذا نحتاج إلى 250 مليون جنيه سنويًا لإنفاق المعاشات، لافتًا إلى أن ما يتم صرفه الآن مستحقات الأعضاء لعام 2015.

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