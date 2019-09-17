جمال الغندور يعلن موقفه حال إصرار الأندية على الاستعانة بـ حكام أجانب

كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام المعين من جانب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موقفه حال إصرار أندية الدوري الممتاز على الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الدوري.



وأكد جمال الغندور في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090" أن اللجنة الخماسية ألغت العمل بقرار اتحاد الكرة السابق، بشأن الموافقة على استقدام حكام أجانب بشرط سداد الأندية لمستحقات الحكم الأجنبي.



وأضاف جمال الغندور أن الحكام المصريين على درجه عالية من الكفاءة، ولكن التوفيق وتقديم مباريات جيدة بيد الله وحده، مشددا على أن هناك العديد من الحكام العالميين ارتكبوا أخطاء فادحة على الرغم من استخدام تقنية الفيديو "الفار".



وأوضح جمال الغندور أن سيقدم استقالته حال إصرار أى نادٍ فى الدوري الممتاز على الاستعانة بحكام أجانب، مشددا أن الحالة الوحيدة التي سيتم فيها استقدام حكم أجنبي هي مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في أي بطولة.