صالون مصر المبدعة يحيى ذكرى ميلاد سيد حجاب.. الثلاثاء

يعقد "صالون مصر مبدعة" لقاءه الشهرى بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا .





حيث ينطلق الصالون فى أولى لقاءاته بموسمه الجديد تحت عنوان "هنا القاهرة" ليقضى محبى وعشاق أشعار وأغاني الراحل الكبير "سيد حجاب" أروع الأوقات احتفالا بذكرى ميلاده، يدير الصابون الشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت مدير ومؤسس الصالون.



