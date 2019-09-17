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ثقافة

صالون مصر المبدعة يحيى ذكرى ميلاد سيد حجاب.. الثلاثاء

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يعقد "صالون مصر مبدعة" لقاءه الشهرى بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا .

حيث ينطلق الصالون فى أولى لقاءاته بموسمه الجديد تحت عنوان "هنا القاهرة" ليقضى محبى وعشاق أشعار وأغاني الراحل الكبير "سيد حجاب" أروع الأوقات احتفالا بذكرى ميلاده، يدير الصابون الشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت مدير ومؤسس الصالون.

يشارك فى الصالون الفنانة القديرة "سميرة عبد العزيز"، والسيدة "ميرفت الجسري" أرملة الشاعر، ومشاركة غنائية متميزة من الفنان "ماهر محمود" بمصاحبة فرقته الموسيقية، كما يقوم الصالون من خلال دار الأوبرا المصرية بتكريم اسم الشاعر الكبير وإهداء شهادة التقدير لابنته الفنانة المبدعة ريم حجاب .

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