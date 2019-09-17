ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا الشربيني تحضر افتتاح مهرجان سلا بالمغرب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
نورا نبيل
نشرت الصفحة الرسمية للنجمة دينا الشربيني على فيسبوك صورا من افتتاح مهرجان سلا لأفلام المرأة بالمغرب، وكانت قد ختارت أدارة مهرجان سلا لأفلام المرأة النجمة المصرية دينا الشربيني لعضوية لجنة التحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ 13 من المهرجان التي تقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الحالي تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب.

وتعاقدت الفنانة دينا الشربيني مؤخرا على بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجم كريم عبد العزيز.

وفيلم بني آدم هو أحدث أعمال دينا الشربيني السينمائية، كما نافست في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زي الشمس الذي تصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم ابتعادها عن السينما .. دينا الشربينى عضو لجنة تحكيم فى هذا المهرجان

دينا الشربيني: أجسد زوجة كريم عبد العزيز في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ترشيحاتنا

أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور

جمال الغندور يعلن موقفه حال إصرار الأندية على الاستعانة بـ حكام أجانب

تفاصيل جريمة نص الليل.. اعترافات عامل ولع فى حماته وزوجته وطفليه

بـ شعر متطاير.. سلمى أبو ضيف تشعل السوشيال ميديا بـ إطلالة جريئة

3 أسباب تعمق جراح عصام الحضري في تدريب المنتخب

استعدادات مكثفة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر .. اقرأ التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بوكيه ورد فرح هنا الزاهد يثير ضجة على السوشيال ميديا.. بـ 33 دولارا

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور