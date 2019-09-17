دينا الشربيني تحضر افتتاح مهرجان سلا بالمغرب

نشرت الصفحة الرسمية للنجمة دينا الشربيني على فيسبوك صورا من افتتاح مهرجان سلا لأفلام المرأة بالمغرب، وكانت قد ختارت أدارة مهرجان سلا لأفلام المرأة النجمة المصرية دينا الشربيني لعضوية لجنة التحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ 13 من المهرجان التي تقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الحالي تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب.





وتعاقدت الفنانة دينا الشربيني مؤخرا على بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجم كريم عبد العزيز.



