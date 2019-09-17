حفل رائع في الإسكندرية.. لطيفة توجه رسالة شكر إلى جمهورها

نشرت الفنانة التونسية لطيفة مقطع فيديو علي صفحتها الرسمية عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عقب انتهاء حفلتها في الإسكندرية.



وعلقت الفنانة لطيفة علي الفيديو، قائلة: "كان حفل رائع في الاسكندرية شكرا لجمهوري الوفي".



وتفاعل عدد من متابعيها مع الفيديو، وعلق أحدهم، قائلا: "نورتي مصر كلها مش اسكندرية بس_تستاهلين كل الخير_ربي يحميك.



وتستعد لطيفة لطرح ألبومها الجديد "شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، والموزع مونتي، وأحمد يوسف، والموزع أحمد دياب، والملحن محمدي، والشاعر عمرو المصري، والشاعرة ابتسام محروس، والشاعر إبراهيم شتا، والملحن محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.