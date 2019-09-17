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رياضة

شاهد.. لحظة بكاء محمود الخطيب بسبب مؤمن زكريا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:50 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلى
عمرو الحلوانى
بكى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، خلال عرض أهداف مؤمن زكريا، الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، على هامش تكريم أبطال الأهلى فى جميع الألعاب، والذى أقيم بفرع النادى بمدينة نصر أمس، الاثنين.

وحرص مجلس الخطيب أمس على تكريم اللاعب مؤمن زكريا على هامش حفل تكريم نجوم الأهلى فى مختلف الألعاب كدعم معنوى كبير له فى ظل الحالة النفسية الصعبة التى يمر بها اللاعب.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على دعم مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال حفل التكريم الذي أقامه أمس في مدينة نصر؛ لتكريم أبناء النادي الذين حققوا إنجازات وبطولات أفريقية وعربية وقارية.

وتضمن الحفل رسالة دعم من مجلس الإدارة لـ«مؤمن زكريا»، حيث تم عرض فيديو يتضمن أغنية تحفيزية خاصة مهداة للاعب، مع عرض لقطات من الأهداف والتدريبات التي شارك فيها.

وخلال عرض الفيديو والأغنية، حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس على الوقوف؛ تحية ودعما لـ«مؤمن زكريا» الذي يسافر خلال الأيام المقبلة في رحلة علاجية لألمانيا مما تسبب في تأثر البعض داخل الحفل.
شاهد.. لحظة بكاء محمود الخطيب بسبب مؤمن زكريا

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