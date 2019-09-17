طريقة عمل مبكبكة باللحمة المفرومة .. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، طريقة عمل المبكبكة السريعة باللحمة.



وتضمّنت مقادير عمل مبكبكة السريعة باللحمة، ما يلي:



نصف كيلو مكرونة

لحمة مفرومة

طماطم مكعبات

بصلة مفرومة

فلفل حامى

نصف كوب صلصة

ثوم مفروم

بهارات لحمة

ملح وفلفل

زيت



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل مبكبكة السريعة باللحمة خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

