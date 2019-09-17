بتعبيرات وجه حادة أحدث ظهور لنيللى كريم.. والجمهور: كفاية عمق

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كفاية عمق, ما شاء الله , اضحكى شوية , زى القمر

نشرت الفنانة نيللى كريم عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بفستان أسود بتعبيرات وجه حادة ووردة بشعرها وخلفية سودة.ونيللى كريم شاركت في آخر أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام 2014.