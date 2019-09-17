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فن

بتعبيرات وجه حادة أحدث ظهور لنيللى كريم.. والجمهور: كفاية عمق

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:50 م
نيللى كريم
نيللى كريم
شروق حمدى
نشرت الفنانة نيللى كريم عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بفستان أسود بتعبيرات وجه حادة ووردة بشعرها وخلفية سودة.

وتفاعل متابعيها مع الصورة معلقين:

كفاية عمق, ما شاء الله , اضحكى شوية , زى القمر

ونيللى كريم شاركت في آخر أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام 2014.

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