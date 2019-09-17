أحمد فهمى من شهر العسل يدعم لاعب الأهلى مؤمن زكريا

نشر الفنان أحمد فهمي صورة للاعب كرة القدم بالنادى الأهلى مؤمن زكريا قبل بدء رحلة علاجه من إصابته على مستوى الجهاز العصبى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق عليها "أدعم مؤمن زكريا.. ربنا يشفيه".



ويستعد فهمى بعد عودته إلى القاهرة لاستئناف تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العارف" مع أحمد عز، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ومرشح للعرض فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

