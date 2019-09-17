باتريوت.. سلاح أمريكى فى مواجهة عداء إيران وميليشياتها

قال اللواء حسام سويلم مساعد وزير الدفاع السابق، إن المنطقة تمر بأوضاع خطيرة فى ظل التصعيد الهجومى من قبل الحوثيين وإيران وتكرار الهجوم بالصواريخ الباليستية أو عن طريق الطائرات المسيرة.





وأوضح "سويلم"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجوء دول المنطقة لعقد اتفاقيات لشراء منظومات دفاع من أمريكا خطوة لا بديل عنها لردع التهديدات التى تحدق بالمنطقة وفى ضوء تحوط إيران وتركيا بأحدث منظومات الدفاع الروسية إس 400.

ولفت "مساعد وزير الدفاع السابق"، إلى أن الهجوم على أرامكو تصعيد خطير وحال تصعيد الأمور من جانب إيران فتلجأ أمريكا للرد العسكري حسب تعهدها بحماية السعودية وسيقابل الخطوة ردا من جانب إيران ما يعرف بـ "المواجهة غير المحسومة"، ما يترتب عليه تحول المنطقة إلى مسرح عمليات .

الفرق بين باتريوت وإس 400

تعد منظومتا الدفاع الروسية إس 400 والأمريكية باتريوت من أبرز منظومات الدفاع الجوية المخصصتين للتصدي للأهداف الجوية من صواريخ باليستية وطائرات حربية ومسيرة.

وفيما يخص نظم الرادار والاستطلاع التي تستخدم لأغراض الإنذار المبكر، ولتتبع الأهداف وتوجيه الصواريخ نحوها، تتميز المنظومة الروسية بأن رادارها يغطي دائرة قطرها 600 كيلومتر، فيما يغطي رادار الباتريوت دائرة قطرها 150 كيلومترا.





ونتيجة لاختلاف مساحة تغطية الرادارين، تستطيع منظومة إس 400 رصد 300 هدف في آن واحد، فيما تتمكن الباتريوت من رصد 125 هدفا فقط.

ومن بين هذه الأهداف المرصودة، تكون إس 400 قادرة على ضرب 36 منها في آن، فيما تدمر الباتريوت 9 أهداف فقط في آن.





وفي الحروب، يكون العسكريون في سباق مع الزمن، فأي صاروخ قد يودي بحياتهم أو يضر ببلدهم، وهنا تظهر أهمية السرعة في إعداد المنظومة الجوية للإطلاق، هذه المنظومة في إس 400 تحتاج لــ5 دقائق للإعداد فقط، بينما تحتاج الباتريوت إلى 25 دقيقة.





هذا بالنسبة للإعداد، أما في ما يخص سرعة إطلاق الصاروخ باتجاه الهدف المعادي بعد جهوزية المنظومة، فهنا تتميز منظومة إس 400 التي تكون صواريخها جاهزة للإطلاق خلال 10 ثوان فقط، بفارق 5 ثوان عن المنظومة الأمريكية.

المرونة عامل مهم أيضا في منظومات الدفاع الجوي، بسبب تنوع الأجسام المعادية، وهذا ما يميز المنظومة الروسية التي يمكنها إطلاق الصواريخ بزاوية 90 درجة، أمام باتريوت فلا تتجاوز زاوية الإطلاق فيها 38 درجة.

وبالنسبة لأعداد الصواريخ التي يمكن تحميلها في المنظومتين، فإن إس 400 تحمل 32 صاروخا، أي ضعف العدد الذي تحمله الباتريوت وهو 16 صاروخا.

وفيما يتصل بالارتفاع، تتمكن إس 400 من ضرب الأهداف على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار إلى 27 كيلومترا، مقابل 60 مترا إلى 24 كيلومترا للباتريوت.





وقد يكون هذا السبب، الذي يجعل واشنطن تعارض من شراء تركيا لإس 400، فهي تخشى من إمكانية اكتشاف المنظومة الروسية لطائرات "إف 35" والتأثير على منظومات الناتو.





وقال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس الاثنين، إن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأميركية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمير سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن واشنطن لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات. وأضاف أنه "علينا أن نعرف أولا من المسؤول عن استهداف المنشآت النفطية في السعودية".

وأكد الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي في واشنطن عقب لقاء ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، أن السعودية لديها معلومات كثيرة حول من يقف وراء هجوم أرامكو. وتابع "لسنا على عجلة، وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية لهجوم أرامكو".

وقال ترامب "سيتم الإعلان قريبا عن مصدر الاعتداءات على منشآت النفط التابعة لأرامكو في السعودية".

وأضاف ترمب أن أمريكا مستعدة لمواجهة النزاعات أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ، ولفت إلى أن الخيار الدبلوماسي لم يستنفد بعد مع إيران.

وأشار إلى أن أسعار النفط لم ترتفع كثيرا في أعقاب الهجوم على منشأتي النفط في السعودية.