بعد منعها من الظهور إعلاميا.. ريهام سعيد تغازل الشهرة بـ 3 وسائل .. فيديو وصور

"حسبي الله و نعم الوكيل، توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوى من أي حد إنك السميع العليم" كان آخر تعليق للإعلامية ريهام سعيد على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بعد منعها من ممارسة أي نشاط إعلامي.



إلا أنها عادت من جديد على السوشيال الميديا بعرض فيديو لها مع خبير التجميل علاء التونسي بالإضافة إلى ردودها على المتابعين والتي اتسمت بالهجوم إلى حد ما الأمر الذي استغرب منه متابعيها خاصة أن ريهام لم تكن تهتم بنشر فيديوهات مع خبراء تجميل وفيما يلي نرصد 3 مواقف لـريهام سعيد تحاول بها لفت الأنظار على السوشيال ميديا بعد توقفها إعلاميا .



فيديو مع خبير التجميل علاء التونسي

نشرت ريهام سعيد فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام فيديو مع خبير التجميل علاء التونسي معلقة عليه "يلا نرقص "ولاقى الفيديو الكثير من التعليقات فعلى سبيل المثال قالت لها أحد المتابعات " دي منظر واحدة زعلانة انها كانت عايز تعالج الأطفال ".



بينما جاءت أحد التعليقات الأخرى " والمطلوب .. يعني عايزانا نعمل ايه".



منشورات ساخرة وأخرى دينية

لجأت ريهام سعيد مؤخرا إلى نشر " الكوميكس الساخرة " و الأخرى التي تحتوى على بعض الحكم حيث نشرت صورة ساخرة مكتوب عليها " واللي يقولك أنا جدع قوله وقت الشدة هتبان ".



أما للمنشورات الدينية فلاقت ريهام بعض التعليقات الهجومية بعد نشرها لآية قرآنية" والكاظمين الغيظ " حيث علق أحد المتابعين لها قائلا: "انتي كدة وكاتمة غيظك" بينما جاء تعليق آخر " دي هتجنن وترجع تاني".



ردود عنيفة على المتابعين

أصبحت ريهام سعيد أكثر عنفا مع المتابعين لها على صفحتها الشخصية على إنستجرام مما جعل المتابعين يوجهون لها الإنتقادات بسبب ردودها فبعد أن نشرت لها صورة مع صديقتها.



علق أحد المتابعين قائلا: "اعتزلت أيه بكرة تجري تاني اول ما الإيقاف يخلص" إلا أن جاء رد ريهام سعيد عنيف جدا قائلة: "لو اعتزلت دلوقتي ورجعت بكرة أنت مال أهلك ماتبقاش تتفرج ".



يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قرر منع ظهور ريهام سعيد إعلاميا لمدة عام بسبب حلقتها المسيئة لمرضى السمنة.